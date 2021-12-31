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Tangshan 2021 yılı üretim kesintilerini açıkladı, cevher fiyatları düştü

Tangshan hükümeti, çelik üreticilerinin 20 Mart ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uymaları gereken üretim kesintileri planını açıkladı.

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