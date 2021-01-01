﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Talebe yönelik endişelerin artması nedeniyle cevher fiyatları bugün 10$/mt’dan fazla düştü

Çin spot piyasasında, çelik üretiminin daha da azaltılmasına yönelik endişelerin artması nedeniyle neredeyse 12$/mt geriledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.