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< Hurda ve Hammadde

Sevkiyat aksaklıkları Türkiye short sea hurda piyasasının başlıca sorunu haline geldi

Short sea hurda kanadında, spot kargo bulmak sevkiyatlardaki aksaklıklar nedeniyle zor.

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