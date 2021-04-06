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NMDC demir cevheri fiyatlarını artırdı

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, toz cevher ve parça cevher fiyatlarını artırdı.

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