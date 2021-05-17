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Küresel pik demir tedarikçileri fiyatlarını artırmaya devam ediyor

İyimser bir fiyatlandırma stratejisi sürdüren küresel pik demir tedarikçileri fiyatlarını artırmaya devam etti.

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