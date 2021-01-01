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< Hurda ve Hammadde

Japonya hurda ihracat piyasasında beklentiler kötümser, Güney Kore’nin H2 hurda için karşı teklifleri yatay

Güney Koreli üretici Hyundai, Japonya çıkışlı hurda için yeni karşı tekliflerini açıkladı.

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