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< Hurda ve Hammadde

Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurda için verdiği karşı teklifleri düşürerek satıcılar üstünde baskı kurdu

Güney Koreli çelik üreticileri, Japon hurda tedarikçileri üzerinde baskı kurmaya devam etti.

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