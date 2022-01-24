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< Hurda ve Hammadde

Güney Koreli üreticiler ithal hurda için verdikleri karşı teklifleri alım yapabilmek amacıyla bir kez daha artırdı

Güney Koreli üreticiler ihtiyaç duydukları tonajları satın alabilmek amacıyla hem ithal hem de yerel hurda alım fiyatlarını yükseltmişti.

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