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< Hurda ve Hammadde

Güney Kore hala Japonya çıkışlı hurdaya odaklanırken H2 hurda fiyatları dipte, yüksek kalitelerin fiyatları düşüyor

Güney Koreli çelik üreticileri Japonya çıkışlı hurda alımlarına devam ederek, özellikle shindachi gibi arzı kademeli olarak ...

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