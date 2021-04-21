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< Hurda ve Hammadde

İzmir merkezli üreticilerden biri gemi hurdası fiyatlarını hafifçe düşürdü

Türkiye gemi hurdası piyasası bugün İzmir merkezli üreticilerin birinin alım fiyatlarını 4$/mt kadar düşürmesiyle hafif bir gevşemeye tanıklık etti.

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