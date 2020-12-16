﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

İsdemir haricindeki tüm üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını sert biçimde artırdı

Türk üreticiler yerel hurda akışını garanti altına almak için fiyatlarını belirgin biçimde artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.