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Global hurda fiyatlarındaki yükseliş Bangladeş’te de ithal fiyatları artırdı, talep hala zayıf

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları çelik üreticilerinden gelen talebin oldukça zayıf olmasına rağmen yükselmeye devam etti.

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