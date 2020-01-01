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Cevher fiyatları haftalık olarak büyük artışlar gördü

Cevher fiyatları, 18 Kasım’a oranla artış kaydederken, 12 Kasım’a oranla da belirgin bir yükseliş göstermiş oldu.

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