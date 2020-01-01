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< Hurda ve Hammadde

Cevher fiyatları düşük talep nedeniyle 10$/mt kadar düştü

Cevher fiyatları, önceki hafta görülen artış trendinin ardından, 27 Ocak’a kıyasla 10$/mt düşerken, 21 Ocak’a kıyasla da gerilemiş oldu.

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