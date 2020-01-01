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< Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yeni pik demir bağlantılarında hedeflenen fiyat artışı gerçekleştirildi

Küresel çelik piyasasındaki fiyat artışları, pik demir alıcılarını yüksek fiyatları kabul etmek konusunda teşvik etmeyi sürdürdü.

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