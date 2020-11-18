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Brezilya çıkışlı cevher fiyatları ürüne göre farklı seyirler izledi

Çin spot piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının etkisiyle, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü sinter besleme cevher fiyatları sabit kaldı.

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