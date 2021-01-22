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Bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü

Bazı Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 21 Ocak tarihinde kaydedilen seviyelerinde kıyasla lira bazında düşürdü.

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