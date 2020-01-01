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Bangladeş’te ithal hurda fiyatları global piyasadaki hızlı fiyat artışlarını takip etti

Bangladeş ithal hurda piyasasında arzın kısıtlı olması ve bunun son zamanlarda daha da kötüye gitmesi sonucu fiyatlar artmaya devam etti.

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