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Artan vadeli fiyatlar demir cevheri fiyatlarının toparlanmasını sağladı

Bugün demir cevheri fiyatları 3 Şubat’ta kaydedilene kıyasla yükselirken, 28 Ocak’ta kaydedilene göre de hafif artışlar gösterdi.

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