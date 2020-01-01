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< Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya’da yerel hurda fiyatları belirgin biçimde arttı

Bu senenin Aralık ayında Almanya’da hurda fiyatları Kasım ayında da olduğu gibi yükseldi.

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