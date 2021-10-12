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ABD Ohio Vadisi/Batı Pensilvanya'da hurda fiyatları

ABD’nin Ohio Vadisi/Batı Pensilvanya bölgesinde hurda fiyatları Ekim ayı içerisinde genelde sabit seyrediyor. Sadece ...

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