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< Hurda ve Hammadde

AB çıkışlı bağlantı ile Türkiye’de hurda fiyatları hızla yükseldi

Bugün geç saatlerde duyulan AB çıkışlı hurda bağlantısıyla Türkiye’de fiyatlar hızla yükseldi.

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