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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları yükseldi, talep iyileşiyor

Türkiye’de kaynaklı boru talebi, hurda ve sıcak sac fiyatlarının daha güçlü olması sonucu hızlı bir toparlanma kaydetti.

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