Hangzhou CIEC Group: 2021 yılında Çin’in hurda ithalatının 15-25 milyon mt artması bekleniyor

Perşembe, 22 Nisan 2021 15:51:07 (GMT+3) | İstanbul

Hangzhou CIEC Group Co. Ltd Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı ile Çin çelik piyasalarındaki son gelişmeleri konuştuk.

Çin’in yerel çelik üretimini artırma konusunda istekli olmadığını görüyoruz. 2020 yılına kıyasla bu sene Çin’in toplam çelik üretimi için tahmininiz nedir?

2020 yılında, Çin’in ham çelik üretimi 1,05 milyar mt olacak, 2021 yılında ise 20 milyon mt azalarak 1,03 milyar mt olmasını bekliyoruz.

Çin ekonomisi yerel tüketime odaklı bir büyüme kaydettiği düşünüldüğünde, 2021 yılında Çin’in çelik tüketimi ve ithalat ihtiyacına yönelik beklentileriniz neler? Bu yıl Çin’de hangi ürünlerin (yarı mamul veya nihai mamul) daha fazla ithal edileceğini düşünüyorsunuz?

Başta kütük ve slab olmak üzere yarı mamul ithalatı revaçta olacak. Azalan ham çelik üretimi nedeniyle kütük üretimi doğrudan etkilenecek ve arz eksikliğinin kapanması için yarı mamul ithalatı gerekli olacak.

Çin Ocak ayından bu yana hurda ithal ediyor, küresel hurda piyasasından ve tedarikçilerden ne gibi reaksiyonlar geldi? Hangi ülkeler Çin’e hurda ihracatında halihazırda öne çıkmış durumda?

Küresel hurda piyasası, ilk ithal hurda sevkiyatından beri piyasadaki hareketi gözlemliyor. Tedarikçiler, daha iyi bir fiyat yakalanabilir mi diye anlamak için piyasa fiyatlarını karşılaştırıyor. Çin’in gümrük politikaları sebebiyle, şu an için sadece HS hurdanın ülkeye giriş izni var ancak yurt dışındaki hurda kaynaklarının çoğunda HMS I/II 80:20 hurda bulunuyor. Çin’in başlıca hurda tedarikçileri şu an için Japonya ve Güney Kore.

Çin’in elektrik ark ocaklı üretime dönmesiyle hurda ithalatının kademeli olarak artması bekleniyor. 2021 ve 2022 yılları için toplam hurda ithalatına yönelik tahmininiz nedir?

2020 yılında, Çin 27.000 mt hurda ithal etti, 2021 yılında ithalat hacminin 15-25 milyon mt artması bekleniyor.

Mevcut durumda Çin çoğunlukla P&S hurda ithal ediyor, HMS I/II 80:20 hurda ise küresel piyasadaki başlıca referanslardan biri. Çin’in hurda ithalatının hurda piyasasındaki trendler açısından dünyanın geri kalanını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

İthalat politikası değişmediği sürece, Çin’in hurda ithalatının dünyanın diğer bölgelerinde hurda piyasası üzerinde pek bir etkisi olmayacak. Ancak, bu politika değişirse, Çin’in yaptığı hurda ithalatı küresel hurda fiyatlarını yukarı çekip, cevher fiyatlarını baskılayacak.

Çin’in ihracat vergisi iadesi sistemini değiştirmek istediğine dair söylentiler var. Sizin beklentiniz nedir?

Son gelen haberlere göre, sıcak sac, asitli sac, orta ile kalın levha ve vida gibi birincil çelik ürünlerin iade oranı %13’ten sıfıra düşerken, soğuk ve galvanizli sac gibi yüksek katma değerli ürünlerin oranı %4 olacak.

Çin’de hem iç hem de dış piyasaya verilen fiyatların ihracat vergisi iadesi değişikliğinden nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz? İhracat vergisi iadelerinin düşürülmesi veya tamamen kaldırılması Çin’in çelik ihracatı için ne anlama geliyor?

Kısa vadede Çin’in çelik ihracatını azaltabilirken, uzun vadede küresel çelik fiyatlarını artırabilir (ki zaten fiyatlar yükselişte). Çin’de halihazırda böyle bir değişiklik beklentisi var, çelik ihracatı hükümetin kapasite azaltma ilkesine göre kesinlikle düşürülecek (ihracata ayrılan çelik tonajı 20-30 milyon mt azalabilir).

Demir cevheri fiyatlarının 2020 yılında dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktığını göz önüne aldığımızda, 2021 yılında demir cevheri arzı ve fiyatlarıyla ilgili tahminleriniz neler?

Çin’de çeşitli politikaların uygulanmasıyla demir cevheri tüketimi kademeli olarak düşecek, 2021 yılının sonunda demir cevheri fiyatının 100$/mt seviyesinde yer alması bekleniyor.