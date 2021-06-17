SEAISI: ASEAN bölgesinde çelik tüketimi 2021’de %6,1 artacak, 2022’de pandemi öncesi seviyelere ulaşılacak

Perşembe, 17 Haziran 2021 17:44:30 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) tarafından online olarak düzenlenen 50. Yıllık toplantıda konuşan SEAISI Genel Sekreteri Yeoh Wee-Jin, ASEAN bölgesinde 2020 yılında karantinalar ve pandeminin etkisi sebebiyle keskin düşüş gösteren çelik tüketiminin, 2021 yılında inşaat sektöründe görülen toparlanmayla birlikte %6,1 artacağını ifade etti. Yine de, tüm sorunlar çözüme kavuşmadığı için, ASEAN bölgesinde çelik tüketiminin en erken 2022 yılında pandemi öncesi seviyelere dönebileceği bildiriliyor.

Bu yıl ASEAN’dan yapılan alımların, 2020’ye kıyasla %6,1 artarak 74,9 milyon mt’a yükseleceği öngörülüyor. En güçlü destek, bu yıl tüketimin salgın öncesinde 2019 yılında kaydedilen seviyelere ulaşması veya söz konusu seviyeleri aşması beklenen Vietnam ve Endonezya’dan gelecek. Örneğin, bu yıl Vietnam’dan gelen talep, geçtiğimiz yıl 1 milyon mt düşmesinin ardından 1,4 milyon mt veya %5,8 artışla 24,7 milyon mt’a ulaşacak. Endonezya’daki tüketim ise yıllık %6 artışla 16 milyon mt olacak ve neredeyse 2019 yılında kaydedilen seviyede yer alacak. Malezya’daki inşaat faaliyetlerin görülen güçlü iyileşme, son zamanlarda ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle beklenenin altında kalabilir. Filipinler’deki tüketimin %6 veya 0,5 milyon mt artışla 9 milyon mt olması beklenirken, Tayland’ın tüketiminin ise geçen yıl kaydedilen 16,3 milyon mt’a kıyasla 17,1 milyon mt’a yükseleceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl ASEAN çelik piyasası, tedarik zincirinin küreselden daha bölgesel hale gelmesiyle yeni pandemi koşullarına uyum sağlıyordu. Sonuç olarak, Yeoh Wee-Jin’e göre, 2020 yılında ASEAN’daki çelik üretimi “lojistik kısıtlamalar nedeniyle ithalatta kaydedilen düşüşü desteklemek için” %3,7 artarak 46,3 milyon mt seviyesine yükseldi. Net ithalat 2021 yılında %31,9 veya 11,4 milyon mt düşerek 24,3 milyon mt oldu. Yerel çelik ürünlere geçiş, ağırlıklı olarak uzun mamul segmentinde görülürken, yassı talebinin büyük bir kısmı hala ithalattan karşılanıyor. Ayrıca, 2021 yılının başında Çin’den ASEAN’a yapılan yassı çelik ürünleri ithalatı keskin bir şekilde artarak diğer ürünlerin sevkiyatındaki düşüşü dengeledi. Örneğin, 2021 yılının ilk çeyreğinde Çin’den yapılan sıcak sac ithalatı yıllık %208 artışla 1,64 milyon mt olurken, kaplamalı çelik sevkiyatları %6 arttı.

Yeoh Wee-Jin’e göre, piyasa, 2022 yılında tüketim bakımından pandemi öncesi seviyelere dönmeyi umuyor ancak bunun gerçekleşmesi, inşaat faaliyetlerine ve farklı ülkelerdeki aşılamaya bağlı. 2021-2022 yıllarında ithalatın kademeli olarak artması beklense de, ASEAN’da pandemi öncesi seviyelere dönmek biraz daha zaman alacak. PT. Krakatu Steel’in İş Geliştirme Müdürü ve Endonezya temsilcisi Purwono Widodo, “Hükümet aşılama yapıyor ancak bu hızda aşılamanın tamamlanması 2-3 yl sürecek. Bu yüzden, yerel ve bölgesel tedarik zinciri güçlü kalacak,” dedi.