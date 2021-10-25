Fornelli: 2021 iyi geçti ancak fırlayan enerji maliyetleri endişelere sebep oluyor

Pazartesi, 25 Ekim 2021 14:42:57 (GMT+3) | Brescia

SteelOrbis, İtalyan çelik üreticisi AFV Beltrame Group’un Ticari İşler Direktörü Enrico Fornelli ile artan enerji maliyetleri, sürdürülebilirlik, yatırımlar ve piyasanın durumu gibi başlıca konular üzerine sohbet etti.

2020 nasıl geçti, 2021 nasıl gidiyor kısaca bahsedebilir misiniz?

2020 yılı zor bir yıldı, sadece şirketler açısından değil insanlık açısından da zor bir yıl oldu. 2021 yılı için ise, kimsenin fiyatlar ve tüketimde gördüğümüz keskin artışları beklediğini sanmıyorum. Bence bu durum, çelik sektörünün büyük bir kısmını oluşturan yassı sektörünün durdurulamaz iyileşmesi, en azından bu yıl Mayıs ayına kadar sektör genelinde yukarı yönlü etki yarattı. Genel olarak, arz sıkıntısı korkusu, alıcıları, herhangi bir fiyattan ihtiyaçlarından bile fazla alım yapmaya itti. Bu korku, ticari profil ve uzun çelik sektörümüzde daha az hissedildi. Temmuz ve Eylül ayları arasında, piyasa artık arz sıkıntısı olmadığını fark etti ve stoklardaki fazlalık eritilmeye başladı. Bu da kısmen, hurda fiyatlarında yakın zamanda sona eren düşüşten kaynaklandı. Fiyatlarda keskin artışlar görülmesi sebebiyle, çoğu piyasa oyuncusu, fiyatlarda düşüş bekledi ancak bu düşüş gerçekleşmedi. Sonuç olarak, 2021 yılı hem tonajlar (2019’a kıyasla yatay kalan, hatta hafifçe artış gösteren) hem de marjlar açısından iyi seyrediyor. Halimizden memnunuz.

Sizce önümüzdeki dönem dikkat edilmesi gereken faktörler neler?

Herkesin konuştuğu ama belki de henüz önemi yeterince kavranmayan bir konunun altını çizmek istiyorum: Enerji maliyetlerindeki fırlama. Bugün hepimizin marjları tatmin edici seviyelerde, ancak enerji fiyatlarındaki son artışlar, çelik üreticileri olarak enerji yoğun şirketler olduğumuz için üretim korkunç üretim maliyetlerine yol açtı. Bu durum, yıl sonu ve 2022 başı için üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Hurda fiyatlarındaki düşüş sona erdi ve [Türkiye’de olduğu gibi] trend yukarı yönlü olursa, maliyetler daha da yükselir. Müşterilerimizin bunu hesaba katması lazım, çünkü bu önümüzdeki dönemde büyük bir sorun haline gelebilir. Ayrıca, kamyon ve kamyon şoförü bulunurluğunda yaşanan sıkıntı da şu an sektörde önemli konulardan biri. Gelecekte bu zorlukların üstesinden gelmek için, lojistik kapsamına giren nakliyat ve depo yönetimi gibi konuları da çok daha iyi yönetmek gerekecek.

Diğer çelik üreticileri gibi, AFV Gruppo Beltrame Group da artan maliyetlerden dolayı birkaç hafta üretimini azaltma kararı aldı. Bu karar bahsettiğiniz “farkındalık anı mı”?

Eğer piyasa yorgunsa ve maliyetlerde artış varsa üretime devam etmenin anlamı yok. Özellikle, üretim durdurmaların amacı müşteriler için piyasayı yatıştırmak ve arz-talep arasındaki dengeyi tekrar sağlamak. Hiçbir anlamı yokken fiyatları düşürmek yerine, maliyetlerde ciddi bir artışla başa çıkmaya çalışırken üretimi talebe göre düzenliyoruz. Ekim ayında haddehanelerimizde ve çelik tesislerimizde üretim duruşlarına gittik ve buna devam edeceğiz.

2020 yılındaki çöküş sonrasında, bazı piyasa oyuncuları ve çeşitli uzmanlara göre çelik sektöründe yeni bir “süper döngü” başladı ve 2008 yılındaki kriz öncesinden beri görülmeyen güçlü bir büyüme dönemi yaşandı. Bu görüşe katılıyor musunuz?

Çelik sektöründe yeni bir süper döngüye girdik mi girmedik mi bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki, özellikle İtalya ve Avrupa genelinde hükümetler piyasalara ciddi miktarda likidite sunarak önemli tedbirlere gitti. Bunun çelik sektörü için geçirilecek birkaç iyi yıl anlamına geldiğini düşünüyorum. Bunun ne kadar etkili olacağı da tabii ki üründen ürüne değişecek. Bu tip önlemler inşaat sektörü ve büyük kamusal işleri ilgilendirdiği için, bundan faydalanacağımıza inanıyorum.

Şu andan bu yılın sonuna kadar olan süre için neler söyleyebilirsiniz?

Söz konusu süreçte, stok eritme faaliyetleri sona erdiği için piyasada hareketliliğin yeniden başlamasını bekliyorum. Daha önceden de söylediğim gibi bu yıl, tatmin ediciydi.

Son yıllarda, şirketler grubunuz yurt dışında, özellikle, Donalam tesisinin yer aldığı ve çevre dostu inşaat demiri ile filmaşin üretim tesisinin kurulacağının açıklandığı Romanya’da büyüme gösterdi. Önümüzdeki yıl yapacağınız yatırımlarla ilgili beklentilerinizi paylaşır mısınız?

Avrupa’da değerlendirdiğimiz büyük fırsatlar olduğunu kesin bir dille söyleyebilirim. Çelik sektöründe yerinizde sayamazsınız, yakın gelecekte, uzmanlık alanımız olan uzun mamul piyasasında yeni yatırımları göz ardı etmiyoruz. Şirketimiz, diğer İtalyan şirketler arasında uluslararası yönü en fazla olanlardan biri. Her zaman belirttiğim gibi, tek bir ailenin yönetimde kaldığı en uzun ömürlü çelik şirketler grubuyuz ve bu yıl, kuruluşumuzun 125. yılını kutladık. Bizler Beltrame ailesinin beşinci nesliyiz ve bundan gurur duyuyoruz. Gençler, ileri gitmek istiyor. Bu nedenle, şirketimiz yerinde saymayacak. Beltrame ailesi olarak, yatırıma devam etme niyetindeyiz.

Avrupa’da satışlar nasıl seyrediyor? Ülkeden ülkeye önemli farklılıklar oluyor mu?

Avrupa’da piyasalar birbiriyle uyumlu durumda. Rekabet gücünün yüksek olduğu bazı bölgeler olsa da bu durum, oyunun bir parçası. Kuzey Avrupa gibi daima daha istikrarlı seyreden piyasalar var ancak genel anlamda, her ülke, iyi bir yıl geçirdi.

Diğer çelik piyasası oyuncuları için de olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma AFV Beltrame Group açısından da büyük bir önem taşıyor. Hatta bu sene, sürdürülebilirliğe ilişkin ilk raporunuzu paylaştınız. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Bizim için en önemli iki konudan biri, çevre kapsamına aldığımız her şeye ve çalışanlarımıza verdiğimiz önemdir. Amacımız, iş ortaklarımıza, aidiyet duygusunu aşılayarak Beltrame’de çalışmaktan mutluluk ve gurur duymalarını sağlamak. Tüm bunlar, çalışanlarımızın refahını ve profesyonel gelişimini artırmaya yönelik ilkelerle hayata geçiriliyor. Bunu başarmak, özellikle, yurt dışında da şirketleriniz bulunduğunda ve işin içine farklı kültürler dahil olduğunda pek kolay olmuyor. Çevreye verdiğimiz öneme gelecek olursak, üretim tesislerimizin enerji maliyetlerini, geçtiğimiz yıl %5-6 düşürdük. Ayrıca, karbon salımı bakımından Avrupa ortalamasının çok altında bulunuyoruz. Yıllardır, hissedarlarımızla diyaloğu ve iş birliğini sürdürmek için özen gösteriyoruz. Çelik üreticileri olarak, iletişim kurmadan, kim olduğumuzdan ve yaptıklarımızdan, üretim döngülerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için ne kadar yatırım yaptığımızdan ve döngüsel ekonomi olduğumuzdan bahsetmeden sektörümüzle ilgili çıkarım yapılmasına müsaade ettik. Her zaman dediğim bir şey var: Bizim işimiz, dünyanın çöp diye bir kenara attığı hurdayla başlıyor.