Zekelman Kaliforniya merkezli çelik EMT boru tesisini kapatacak

Perşembe, 06 Ekim 2022 10:26:27 (GMT+3) | San Diego

Zekelman Industries tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya’da yer alan ve Western Tube ile Wheatland Tube markaları altında çelik EMT boru üretimi yapılan tesisini kapatacağı duyuruldu. Tesisin kapatılmasının ardından alıcılara Illinois tesisinden ve ülkenin Batı kıyısında bulunan dağıtım merkezlerinden hizmet verilecek.

Şirket, Meksika’dan yapılan ithalattaki artışın tesisin kapatılmasında payı olduğunu belirtti. ABD İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’dan ithal çelik EMT boru hacminin bu yıl 2017 yılında kaydedilen 11.960 ton seviyesine kıyasla %480 artışla 69.641 ton seviyesinde yer alması bekleniyor.

Zekelman, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması’nın (USMCA) alması kapsamında Meksika ve Kanada’ya 232. Madde vergilerinden muafiyet tanınmasının ardından Meksika’dan yapılan ithalat hacminin sertçe artması halinde ABD’nin bu durumu engellemek amacıyla yeniden %25 oranında vergi getirme veya başka önlemler alma hakkının olacağının anlaşıldığını ifade etti.

Ancak ithalattaki artışın 2019 ve 2020 yıllarında devam ettiğini belirten şirket, ABD Ticaret Temsilciliği’nin Meksikalı mevkidaşları ile ithalat hacmini USMCA anlaşmasına uygun şekilde azaltmaya yönelik geçici kontrol sistemi getirmek amacıyla çalışmalar yaptığını ve beklentilerin durumun geçtiğimiz yılın Mayıs ayı sonrasında kendiliğinden düzelmesi yönünde olduğunu dile getirdi.

Zekelman, “Meksika’dan EMT boru ithalat hacminin hız kesmeden artmaya devam etmesinden ve USMCA anlaşması öncesindeki seviyelere kıyasla 6 kat artmış olmasından da anlaşılacağı üzere beklenen gerçekleşmedi. Geçici kontrol sisteminin yürürlüğe alındığı tarihten bir ay sonrasından itibaren günümüze kadar, Meksikalı çelik EMT boru üreticileri ve ithalatçıları kontrol sistemini atlatmak için ürünlerini yanlış sınıflandırdı. ABD İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’dan ithal çelik EMT borunun %77’si geçtiğimiz yıl yanlış sınıflandırıldı,” ifadelerini kullandı.