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ABD Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna geçici antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 14:07:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde, Vietnamlı üreticiler Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited (Sonha SSP) ve Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd.’nin (Vinlong) söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, Sonha SSP ve Vinlong için ağırlıklı ortalama damping marjını %144,51 ve diğer üreticiler için %16,25 olarak belirledi.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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