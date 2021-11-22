ABD Meksika, Rusya ve Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik incelemeyi devam ettirecek

Pazartesi, 22 Kasım 2021 10:15:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, olması gerekenden daha ucuza satıldığı öne sürülen Arjantin, Meksika ve Rusya’dan ithal OCTG borunun, ülkenin boru sektöründe maddi kayba neden olduğunu belirledi ve Rusya ile Güney Kore hükümetlerinin, söz konusu ürünlerin ithalatını sübvanse ettiğini öne sürdü.

Komisyonun aldığı karar sonucunda, ABD Ticaret Bakanlığı, Arjantin, Meksika, Rusya ve Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik incelemesine devam edecek. Söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik telafi edici vergi için geçici kararın 30 Aralık tarihinde, antidamping vergisine yönelik geçici kararın ise 15 Mart 2022 tarihinde açıklanacağı bildirildi.