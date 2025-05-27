Zaporizhstal Ukrayna çelik sektörünün karşı karşıya olduğu sıkıntılar konusunda uyardı

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal Iron and Steel Works’ün Genel Direktörü Taras Shevchenko, AB’nin 2026 yılında yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını ve modernizasyon ile karbonsuzlaştırma planlarını imkânsız hale getireceğini belirtti.

Shevchenko, uzmanların sadece 2026 yılında Ukrayna’nın gayri safi yurt içi hasılasında %4,8’lik bir düşüş öngördüğünü bildirdi. Bu nedenle Ukrayna ekonomisi 2,8 milyar $ vergi geliri ve sanayi işletmelerinde 73.000’in üzerinde istihdam kaybedebilir.

Buna ek olarak Ukrayna’nın hurda ihracatının ülkede akut bir hammadde sıkıntısına yol açtığını hatırlatan Shevchenko, hurdanın ülke içinde kalmasının Ukrayna ekonomisinin çıkarları açısından daha iyi olacağını belirtti. İhraç edilen bir ton hurda 350$’a kadar döviz kazancı sağlarken, hurdadan elde edilen bir ton çelik ise hazineye 15.000 UAH (360$) vergi geliri getiriyor.