Yükselen Çelik hammadde temin anlaşmasıyla ihracat satışlarını artırmayı planlıyor

Çelik üreticisi Yükselen Çelik, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) çelik fabrikasıyla hammadde temin anlaşması imzaladığını açıkladı. İlerde net ihracatçı konumuna gelmeyi planlayan şirket 2025 yılı itibarıyla MKEK’ten temin edeceği hammaddeyle ithal ürün ikamesi sağlamayı ve ihracat satışlarını artırmayı hedefliyor.
Söz konusu anlaşmanın 2024 yılında Yükselen Çelik’in kârlılık veya satış gelirlerinde dikkate değer bir değişim yaratmaması bekleniyor.
Öte yandan MKEK’in çelik fabrikası geçtiğimiz yıllarda kapasite artışına gittiğinden iç piyasadaki çelik servis merkezleri ile tedarik anlaşmaları yapmayı planlıyor.