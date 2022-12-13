Yüksek ithalat vergileri Bangladeşli çelik kullanıcılarına zarar veriyor

Salı, 13 Aralık 2022 16:50:56 (GMT+3) | İstanbul

Bangladeş Ticaret ve Vergi Komisyonu (BTTC), yakın zaman önce Ticaret Bakanlığı’na sunduğu raporunda kütük ithalatına yönelik yüksek vergilerin, özellikle yerel çelik fiyatlarının yüksek kalmasıyla birlikte yerel müşterilere zarar verdiğini belirtti. Komisyon heyeti söz konusu raporu, bakanlığın çelik ürünleri dahil başlıca ürünlerin fiyatlarında görülen dalgalanmanın sebeplerinin araştırılması kararı üzerine hazırladı.

BTTC’nin raporunda, “Ülkenin çelik ithalat hacmi yüksek vergiler nedeniyle oldukça düşük. Bunun yanı sıra, bu koruma önlemleri üreticilerin verimliliğini azaltıyor ve üretim maliyetlerini artırıyor, bu da nihayetinde kullanıcılara zarar veriyor,” ifadelerine yer verildi.

BTTC ayrıca, müşterilerin kütük ithal ederken 500 TK/mt (4,84$/mt) oranındaki gelir vergisinin yanı sıra %44 de gümrük vergisi ödemek zorunda olduklarını ifade etti. Buna ek olarak, nihai mamul ithalatına yönelik vergi ise %89,32 seviyesinde yer alıyor.

Komisyon, ithalat fiyatlarının düşmesine rağmen yerel fiyatların gerilememesinin müşterileri olumsuz etkilediğini belirtti.

BTTC, hükümetin küresel fiyatları takip etmesi ve yerel çelik fiyatlarını buna göre düzenlemesini talep ederken, üreticilerin de fiyatlarını güncellemeden ve yerel piyasaya sunmadan önce hükümeti bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.