Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle Hint dökümhaneler faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor

Perşembe, 11 Kasım 2021 11:08:53 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Döküm Sanayicileri Kurumu (IIF) tarafından yapılan açıklamada, kömür fiyatlarının iki katına çıkması ve pik demir fiyatlarının %45 yükselmesi nedeniyle maliyet baskısı altında kalan dökümhanelerin, faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

IIF, Gujarat’ta yer alan ve işletme sermayesi sıkıntısından ve pik demir ile kömür gibi yüksek fiyatlı hammadde stoklarının yenilenmesi amacıyla finansman bulanamamasından olumsuz etkilenen dökümhanelerin çoğunun, bu ayın başındaki tatil döneminin ardından da faaliyetlerine yeniden başlayamadığını dile getirdi.

Gujarat’ta yer alan yaklaşık 2.500 dökümhanenin toplam üretim kapasitesinin aylık 500.000 mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Kurum, dökümhanelerin üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla dökme çelik ve dövülmüş çelik üretiminde kullanılan tüm girdilere uygulanan ithalat vergilerinin düşürülmesi için hükümetin müdahalede bulunmasını talep etti.

Ayrıca, dökümhanelerin, ulusal çelik ve nihai mamul endeksine göre fiyatlarını aylık olarak revize edebileceği bir sistem önerisinde bulunuldu ve müşterilerin, fiyat revizelerini kabul etmesinin beklendiği eklendi.