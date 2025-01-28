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Yıldız Demir Çelik’in kapasite kullanımı %80’e ulaştı

Salı, 28 Ocak 2025 11:01:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Yıldız Demir Çelik’in kapasite kullanım oranı 2024 yılında %80 seviyesine çıkarken, ihracatı üretimin %42’si olarak kaydedildi. 2023 yılında devreye alınan ikinci galvanizleme hattı şirketin performansını olumlu etkiledi. 2025 yılında da benzer bir performans öngörülüyor.

ABD’deki yeni yönetim hakkında konuşan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Donald Trump’ın Türkiye’ye karşı pozitif tutumunun hem ülke hem de şirket için de bir avantaj yaratacağını ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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