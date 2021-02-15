Yıldız Demir Çelik ikinci galvaniz hattı yatırımını başlattı

Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yıldız Demir Çelik, ikinci galvaniz üretim hattı için 80 milyon $’lık yatırımını başlattığını açıkladı. Bu hattın devreye girmesiyle 600.000 mt’luk mevcut üretim kapasitesi 900.000 mt’a ulaşacak.
İkinci galvaniz hattında yıllık 350.000 mt üretim gerçekleştirilecek. Üretimi yapılacak olan malzemenin kalınlığı 0,20-2-00 mm, genişliği ise 700-1.550 mm arasında olacak.
Yatırım kararı, mevcut üretim tesisindeki kapasite kullanımının %80’e ulaşması nedeniyle verildi. Katma değerli üretim hacmini ciddi oranda artıracak bu yatırımın şirketin yıllık cirosunu da %40-45 seviyesinde yukarı çekmesi bekleniyor.
Yeni üretim hattının 2021 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.