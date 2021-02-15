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Yıldız Demir Çelik ikinci galvaniz hattı yatırımını başlattı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 10:57:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yıldız Demir Çelik, ikinci galvaniz üretim hattı için 80 milyon $’lık yatırımını başlattığını açıkladı. Bu hattın devreye girmesiyle 600.000 mt’luk mevcut üretim kapasitesi 900.000 mt’a ulaşacak.

İkinci galvaniz hattında yıllık 350.000 mt üretim gerçekleştirilecek. Üretimi yapılacak olan malzemenin kalınlığı 0,20-2-00 mm, genişliği ise 700-1.550 mm arasında olacak.

Yatırım kararı, mevcut üretim tesisindeki kapasite kullanımının %80’e ulaşması nedeniyle verildi. Katma değerli üretim hacmini ciddi oranda artıracak bu yatırımın şirketin yıllık cirosunu da %40-45 seviyesinde yukarı çekmesi bekleniyor.

Yeni üretim hattının 2021 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: galvanizli  yatırım  Avrupa  çelik üretimi  yassı ürünler  Türkiye  |  benzer haberler »


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