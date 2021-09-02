Atakaş Çelik kapasitesini yükseltmek için yatırım yapacak

Perşembe, 02 Eylül 2021 17:26:47 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, İskenderun merkezli Atakaş Şirketler Grubu, Hatay’da bulunan bağlı kuruluşu Atakaş Çelik’e 100 milyon $ yatırım yapacak. 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi beklenen söz konusu yatırımla, Atakaş Çelik’in üretim kapasitesi 400.000 mt artarak 1,1 milyon mt’a ulaşacak.

Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Atakaş, “Aslında bu yatırımı daha erken devreye almak istiyorduk. Fakat pandemi pek çok şeyde olduğu gibi bizim yatırımımızı da sekteye uğrattı. Ülkemizde imalatı yapılamayan bütün makineleri Avrupa’dan alıyoruz. Bu süreçte gidiş gelişler olamadı ve yatırımın devreye alınma süresi uzadı,” şeklinde yorum yaptı. Yönetim Kurulu Üyesi, yatırımın ardından tesisteki 550 olan istihdam sayısını yaklaşık iki katına çıkaracaklarını belirtti.

Çelik sektörünün iyi bir dönem geçirdiğini ifade eden Mustafa Atakaş, Uzak Doğu’da tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve Avrupa’da pandemi nedeniyle üretimi duran tesisler sayesinde artan talebi karşılamak için ihracat pazarlarına yapılan satışların güçlü olduğunu belirtti. Türkiye bu dönemde önemli tonajlarda ihracat gerçekleştirerek AB’nin açığını kapattı.

Yeşil Mutabakat konusunda ise Atakaş, “Karbon vergisi daha netleşmemekle birlikte yakın gelecekte sektörümüzü büyük ölçüde etkileyeceği aşikar. Asıl etkiyi yüksek fırın ve elektrik ark ocağı teknolojileri ile üretim yapan sıcak sac üreticileri tarafında göreceğiz. Biz de bu ürünlerin en büyük kullanıcısı olarak AB’ye ihracat yaparken kullanacağımız hammadde konusunda bazı kısıtlama ya da vergilere maruz kalabiliriz,” şeklinde yorum yaptı.

Atakaş Çelik şu anda yıllık 700.000 mt soğuk sac, galvanizli sac ve boyalı sac üretme kapasitesine sahip.