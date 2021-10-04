Kocaer Çelik’ten 100.000 mt kapasiteli galvaniz tesisi yatırımı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 15:43:39 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Genel Müdürü Tolga Demirkıran, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada kendi sektöründe Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip şirketlerinden biri olan Kocaer Çelik'in Aliağa’da yıl sonunda yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla yıllık 100.000 mt üretim kapasitesine sahip galvaniz tesisini hayata geçireceğini söyledi. Bu yatırımla birlikte 200’e yakın kişiye ek istihdam yaratacak olan Kocaer Çelik, halihazırda üç fabrikada faaliyetlerine devam ediyor.

Demirkıran AA’ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Yurt dışında toplam 6 kıtada 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Neredeyse dünyada ürünlerimizin olmadığı bir ülke yok. Özellikle çeliğin olduğu her yerde varız. Ürünlerimizin farklı sektörlerdeki kullanımıyla ve bu sektörlerdeki nihai kullanıcılara hitap etme kabiliyetimizle, teknolojik altyapımızla, insan kaynağımızın gücüyle pek çok sektörde varız. Enerji, yapı, konstrüksiyon, otomotiv, ulaşım, maden, tünel, makine imalat, gibi pek çok alandaki ihtiyaçları karşılayabilen bir şirket durumundayız”.

60 farklı kalitede 12 bin çeşidin üzerinde ürün üreten Kocaer’in satışlarının %85’ini ihracat oluşturuyor. Demirkıran ayrıca bu seneyi hedeflerine uygun bir şekilde tamamlayacaklarını öngördüklerini ifade etti.