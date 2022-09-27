Aço Verde Brasil kütük kalitesini artıracak

Salı, 27 Eylül 2022 10:24:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı uzun mamul üreticisi Aço Verde Brasil (AVB), İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den teslim aldığı elektromanyetik karıştırıcıyı devreye aldı.

Elektromanyetik karıştırıcı sıvı çeliği homojenleştirerek sürekli döküm ünitesinde üretilen kütüğün kalitesini yükseltecek. AVB bu sayede CA50 ve CA60 kalite filmaşin ile inşaat demiri kalitelerini de artıracak.

Öte yandan Danieli’nin tedarik edeceği dördüncü döküm bandının inşasının tamamlanmasıyla birlikte şirketin üretim kapasitesi de artacak.

Ham çelik üretim kapasitesi yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alan AVB, yüksek fırınlarını kendine ait dikim alanlarından tedarik ettiği odun kömürü ile beslediği için dünyanın net sıfır karbon salımlı ilk çelik üreticisi olduğunu öne sürüyor.