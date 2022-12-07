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Xinpu Steel demir eritme ve çelik üretim kapasitelerini devredecek

Çarşamba, 07 Aralık 2022 11:52:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Xinpu Iron and Steel Co. Ltd. (Xinpu Steel), 1,4 milyon mt demir eritme kapasitesine karşılık gelen 600 metreküplük iki adet yüksek fırınını ve 2 milyon mt çelik üretim kapasitesine karşılık gelen 80 mt'luk iki adet konvertörünü devretmeyi planladığını açıkladı.

Buna göre, Henan eyaleti merkezli çelik üreticisi Fengbao Special Steel 230.000 mt çelik üretim kapasitesini, Mingyuan Steel Group ise 1,4 milyon mt demir eritme kapasitesi ve 1,77 milyon mt çelik üretim kapasitesini satın alacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

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