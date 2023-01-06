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Henan eyaletine ait Capital Operation Group, Anyang Steel’in dolaylı hissedarı olacak

Cuma, 06 Ocak 2023 10:53:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Henan eyaletinde bulunan çelik üreticisi Anyang Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, Henan eyaletine ait Capital Operation Group Co., Ltd. (Henan Capital Group) Anyang Steel’in dolaylı hissedarı olacak.

Capital Operation Group, Henan Machinery and Equipment Investment Group (Henan Equipment Investment Group) aracılığıyla Anyang Steel’in %66,78’lik hissesini 1,92 milyar RMB (280 milyon $) karşılığında dolaylı olarak devralacak. Hisse alımının ardından, Angang Group Anyang Steel’in hakim hissedarı olmaya devam ederken, Capital Operation Group şirketin dolaylı hissedarı olacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

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