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Jingye Group, Northern Guangdong United Steel & Iron şirketini devraldı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 14:12:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca özel çelik üreticilerinden ve Hebei eyaletinde bulunan Jingye Group, Guangdong eyaletinde yer alan Northern Guangdong United Steel & Iron şirketini devralarak ülkenin güneyindeki yerleşimini genişleteceğine işaret etti. Devralım için imza töreni 25 Ekim sabahı gerçekleştirildi.

2021 yılında Jingye Group’un ham çelik üretimi 15,38 milyon mt olurken, faaliyet geliri 237,9 milyar RMB (36,88 milyar $) ve brüt kârı da 5,75 milyar RMB (891 milyon $) seviyelerinde yer almıştı.

1993 yılının Temmuz ayında kurulan Northern Guangdong United Steel & Iron, Guangdong eyaletinin Qingyuan şehrindeki organize sanayi bölgesinde bulunuyor ve toplam 3 milyar RMB (420 milyon $) mal varlığına sahip. Şirket çoğunlukla inşaat demiri kaliteleri, alaşımlı çelik ve özel büyük ebatlı teçhizat parçaları üretiyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

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