Jingye Group Rizhao Steel Yingkou Medium Steel Plate’i satın aldı

Hebei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Jingye Group, Shandong eyaleti merkezli Çinli üretici Rizhao Steel Yingkou Medium Steel Plate Co., Ltd.’yi satın aldığını duyurdu. Böylece Jingye Group yıllık 15 milyon mt’luk kapasiteyle altı levha üretim hattına sahip olarak dünyanın en büyük orta kalınlıkta levha üreticisi oldu.

Toplam yedi üretim hattına sahip Jingye Group 2023 yılında 340,7 milyar RMB (48,6 milyar $) faaliyet kârı elde edilmişti.

Rizhao Steel Yingkou Medium Steel yıllık 6 milyon mt orta kalınlıkta levha ve 2 milyon mt filmaşin üretimi yapıyor. Şirket 11 yıl boyunca orta kalınlıkta ihracatı en fazla olan şirket olarak kaydedildi.