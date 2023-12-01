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Baowu Group’un Shangang’ı devralımı onaylandı

Cuma, 01 Aralık 2023 12:11:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Piyasa Düzenleme Kurumu Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group’un Shandong eyaleti merkezli devlete bağlı çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Group’u (Shangang) satın almasını onayladığını duyurdu.

Baowu Group 2022 yılında 131,84 milyon mt ham çelik üreterek dünya liderlerinden biri olmuştu. Baowu Group yıllık ham çelik üretim kapasitesini 2025’e kadar 200 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan Shangang 2022 yılında 29,4 milyon mt ham çelik üreterek Çin’in yedinci, dünyanın on birinci ham çelik üreticisi oldu.

Yıllık 30 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olan Shangang çoğunlukla levha, şerit, profil, özel kalite ve inşaat kalite çelik üretiyor.

Piyasa Düzenleme Kurumu’na göre Shangang ve Baowu Group’un birleşmesi tekelleşme karşıtı yasaları ihlal etmiyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

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