Voestalpine, otomatik hurda sahası vinçleri için Danieli ile anlaştı

Cuma, 21 Kasım 2025 14:17:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine’den, Donawitz tesisine kurulmak üzere beş adet otomatik hurda sahası vinci siparişi aldığını açıkladı.

Danieli, yeni vinçlerin geniş bir yelpazede ileri otomasyon teknolojileri içereceğini belirtti. Bu teknolojiler arasında hassas vinç hareketleri için konumlandırma sistemleri, sürekli izleme sağlayan akıllı video kameralar ve taşıma sırasında yükü stabilize eden elektrikli salınım önleme sistemleri bulunuyor.

Buna ek olarak vinçlerde enerji verimini artıran rejeneratif sürücüler ile gerçek zamanlı stok kontrolünü geliştirmek amacıyla hurda malzemelerini sınıflandıran ve hacimsel tespit yapan sistemlerin yer alacağı ifade edildi.


