 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnamlı...

Vietnamlı Vnsteel galvanizli sac kapasite artışı için çevre onayı aldı

Pazartesi, 20 Nisan 2026 12:33:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Vietnamlı çelik üreticisi Vingal Industrial Galvanizing JSC (Vnsteel) Dong Nai eyaleti yerel yönetiminden Bien Hoa II Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde planlanan kapasite artışı projesi için çevresel onay aldı.

Kapasite 60.000 mt seviyesine çıkacak

Söz konusu proje kapsamında galvanizli sac üretim kapasitesi inşaat, enerji ve ulaşım sektörlerinden gelen artan talebi karşılamak amacıyla 40.000 mt seviyesinden 60.000 mt seviyesine çıkarılacak. Kaplama segmentinde ise 15.000 mt seviyesinden 45.000 mt seviyesine yükselecek. 

Çevresel etki ve önlemler

Onaylanan çevre raporuna göre proje kapsamında toplam tehlikeli atık miktarının yıllık yaklaşık 1,6 milyon kg seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Şirket söz konusu riski yönetmek adına toplam 150.000 m3/saat kapasiteye sahip dört adet gaz arıtma sistemi kurarak emisyonların ulusal standartlara uygun olmasını sağlayacak.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis