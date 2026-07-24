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Vietnam'ın demir yolu altyapı planları yerel çelik üreticileri için yeni fırsatlar yaratıyor

Cuma, 24 Temmuz 2026 15:29:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnam'ın önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığı büyük demir yolu altyapı projeleri kapsamında 2026-2030 döneminde yaklaşık 4 milyon mt raya ihtiyaç duyulacak. Bu durumun ülkenin yerel çelik sektörü için önemli fırsatlar yaratması bekleniyor.

Söz konusu talep, Vietnam'ın Kuzey-Güney yüksek hızlı demir yolu projesi ile ülkeyi komşu ülkelere bağlayacak yeni uluslararası demir yolu hatlarını da kapsayan iddialı demir yolu geliştirme programından kaynaklanacak.

Yaklaşık 4 milyon mt ray çeliği gerektirecek bu projeler, Vietnamlı çelik üreticilerine stratejik ulusal altyapı projelerine malzeme tedarik etme fırsatı sunacak.

MB Securities tarafından yayımlanan rapora göre ray çeliği üretim kapasitesine sahip olmaları nedeniyle Hoa Phat ve VinMetal bu gelişmeden en fazla fayda sağlayacak yerel üreticiler arasında öne çıkıyor.

Hoa Phat Group, Quang Ngai eyaletindeki Dung Quat Ekonomik Bölgesi'nde, yıllık 700.000 mt kapasiteli ray ve vasıflı çelik üretim tesisi inşa ediyor. Şirket, yüksek hızlı demir yolu raylarının ticari üretimine 2027 yılının ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Üretimin 2027 yılında yaklaşık 400.000 mt seviyesinde gerçekleşmesi, 2028 yılından itibaren ise tesisin yıllık 700.000 mt olan tam kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Öte yandan VinMetal de Formosa Ha Tinh Steel ile iş birliği içinde ray üretim projesini ilerletiyor. Planlanan entegre çelik tesisinin yıllık 5 milyon mt kapasiteye sahip olması öngörülüyor. İlk rayın 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi planlanıyor. VinMetal'in ray üretiminin 2027 yılında yaklaşık 600.000 mt seviyesinden başlayarak 2030 yılına kadar yaklaşık 3,5 milyon mt'a yükselmesi öngörülüyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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