Vietnam Çelik Birliği: Yerel çelik sektörü ticaret engelleri ve SKDM nedeniyle baskı altında

Vietnam basınında çıkan haberlere göre Vietnam Çelik Birliği (VSA), yerel ham çelik üretiminin bu yılın ilk yarısında yıllık %21,2 artışla yaklaşık 14,8 milyon mt seviyesine ulaştığını, çelik tüketiminin ise yıllık %13,1 artışla yaklaşık 17,9 milyon mt olarak gerçekleştiğini ve bu durumun sektörün daha fazla büyümesi için sağlam bir temel oluşturduğunu duyurdu.

Bununla birlikte sektörün, artan ticaret engelleri, sıkılaşan çevresel gereklilikler ve küresel piyasalarda devam eden dalgalanmalar nedeniyle halen ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ticaret engelleri ve SKDM ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırıyor

Küresel çelik arz fazlası sebebiyle büyük pazarlarda korumacı önlemlerin artmaya devam etmesine bağlı olarak çelik ihracatının yılın başından bu yana baskı altında kaldığı ifade edildi. ABD, 232. Madde vergileri kapsamında bazı çelik ürünlerine %50’ye varan ithalat vergileri uygularken, Vietnam çıkışlı çelik ürünlerinin de ticaret soruşturmaları kapsamında daha sıkı menşe, kalite ve teknik gerekliliklerle karşı karşıya kaldığı dile getirildi. Sonuç olarak Vietnamlı üreticilerin, uyum süreçlerini güçlendirme, tedarik zinciri yönetimini iyileştirme ve müşterilerin giderek artan taleplerini karşılama konusunda artan baskı altında bulunduğu aktarıldı. Aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yükümlülükler ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM), başlıca ihracat pazarlarına erişimin korunması açısından giderek daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Bu baskının özellikle çelik sektörünün SKDM kapsamındaki sektörlerden biri olması nedeniyle önem taşıdığı dile getirildi. Üretim teknolojilerinin modernize edilememesi, emisyonların azaltılamaması ve şeffaf karbon raporlamasının sağlanamamasının Vietnam’ın geleneksel yüksek katma değerli pazarlardaki rekabet gücünü zayıflatabileceğine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra sektörün demir cevheri ve hurda dahil olmak üzere ithal hammadde fiyatlarındaki oynaklıklara maruz kaldığı, navlun, kur ve jeopolitik gelişmelerdeki dalgalanmaların da üretim maliyetleri ve kârlılık açısından belirsizlik yaratmaya devam ettiği belirtildi.

VNSteel daha yüksek katma değerli üretim hedefliyor

Vietnam Steel Corporation (VNSteel) Genel Müdür Yardımcısı Phạm Công Thảo, istikrarlı yerel talebin desteğiyle 2026 yılına ilişkin görünümün olumlu seyrettiğini söyledi. VNSteel’in güçlü bir şekilde büyümeyi, yerel sektördeki lider konumunu korumayı ve Vietnam’ın genel ekonomik büyüme hedeflerine katkıda bulunmayı amaçladığını dile getirdi.

Şirketin özellikle savunma, güvenlik ve yerel üretimin halen sınırlı olduğu diğer stratejik sanayi alanlarında ithalatın kademeli olarak ikame edilmesini sağlamak amacıyla daha yüksek kaliteli çelik ürünlerine yönelik yatırımlarını artırmayı planladığı, aynı zamanda kurumsal yönetimi güçlendirmeye, operasyonel verimliliği artırmaya ve üretkenlik ve ürün kalitesini yükseltecek hedefli yatırımları hayata geçirmeye odaklandığı kaydedildi.

2026’da çelik üretiminin artması öngörülüyor

Yerel talepteki güçlenmeye rağmen ihracat performansının zayıfladığı dile getirildi. VSA, bu yılın ilk yarısında çelik ihracatının yıllık %4,8 düşüşle 1,79 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini ve bu düşüşte küresel talepteki dengesizlik, çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar ve giderek daha kısıtlayıcı hale gelen ticaret önlemlerinin rol oynadığını söyledi.

Buna rağmen birlik, Vietnam’ın ham çelik üretiminin 2026 yılında yıllık %10 artışla 27 milyon mt’a ulaşacağını öngördüğüne dikkat çekti. Nihai mamul üretiminin 33 milyon mt, yerel çelik tüketiminin 28 milyon mt ve ihracatın 6 milyon mt seviyelerine çıkmasını beklediğini paylaştı. Çelik ithalatının ise yerel üretim kapasitesindeki artış ve ticareti koruma önlemlerinin etkisiyle azalacağını tahmin ettiğine dikkat çekti.

Koruma önlemlerinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm çağrısı

VSA Başkanı Nghiem Xuan Da, sektörün düşük fiyatlı ve düşük kaliteli ithal çelik ve haksız rekabete karşı iç piyasayı daha etkin şekilde koruması gerektiğini belirtti. İthal çelik ürünlerinin iç piyasaya girmeden önce Vietnam standartlarına uygunluğunu zorunlu kılacak daha sıkı kalite kontrol gereklilikleri getirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca çelik üreticilerinin enerji verimliliği sağlayan teknolojilere, kaynak optimizasyonuna ve emisyon azaltımına yatırım yaparak yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları gerektiğini vurguladı. Çelik üreticilerinin hile soruşturmaları riskini azaltmak ve ihracat pazarlarındaki itibarlarını güçlendirmek amacıyla menşe kurallarına uyumun yanı sıra hammadde tedariki ve tedarik zincirlerinde şeffaflığı artırması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca hükümete, erken uyarı sistemleri ve piyasa tahmin mekanizmalarını güçlendirmesi, ticaret soruşturmalarına dahil olan şirketlere daha fazla destek sağlaması, teknik standartlar ve çelik ürünlerine ilişkin düzenlemeleri geliştirmeyi sürdürmesi ve Vietnam’ın uluslararası taahhütleriyle uyumlu istikrarlı uzun vadeli yatırım politikaları uygulaması çağrısında bulundu.

Öte yandan Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Lê Mạnh Hùng, bakanlığın idari prosedürleri azaltmak, maliyetleri düşürmek ve üretim ve ticareti kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeleri gözden geçirmeyi, aynı zamanda şirketler ve sektör birlikleriyle istişarelerde bulunmayı sürdüreceğini ifade etti. Bakanlığın serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı avantajlardan azami ölçüde yararlanmaya, sürdürülebilir ihracat büyümesini desteklemeye, ticaret önlemlerine yönelik erken uyarı sistemlerini güçlendirmeye ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği içinde piyasa engellerini gidermeye, sanayinin gelişimini desteklemeye, yerlilik oranını artırmaya ve Vietnam çıkışlı ürünlerin küresel rekabet gücünü yükseltmek amacıyla daha dayanıklı yerel tedarik zincirleri oluşturmaya devam edeceğini kaydetti.