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Hoa Phat, Dai Dung'un ABD'deki 61 milyon $'lık sözleşmesi için çelik tedarik edecek

Cuma, 24 Temmuz 2026 14:44:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Vietnamlı çelik konstrüksiyon ve makine mühendisliği tedarikçisi Dai Dung Group, ABD'de veri merkezleri ve doğal gaz yakıtlı elektrik santralleri için çelik konstrüksiyon ve mekanik ekipman tedarikine yönelik 61 milyon $'ın üzerinde değere sahip bir sözleşme imzaladı. Söz konusu anlaşma, şirketin bugüne kadarki en büyük uluslararası siparişlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, söz konusu proje kapsamında ana çelik malzemesi tedarikçisi olarak görev alacak. Böylece Dai Dung'un ABD pazarına yönelik ihracatında Vietnam üretimi çeliğin kullanımının artırılması hedeflenecek.

Şirket, söz konusu siparişin özellikle yüksek teknik standartlar ve büyük ölçekli üretim kapasitesi gerektiren sektörlerde Vietnam'ın mühendislik ve imalat kabiliyetlerine yönelik uluslararası talebin arttığını gösterdiğini belirtti.

Ayrıca projenin yüksek katma değerli sanayi ürünleri ihracatının artırılmasına katkı sağlayacağı ve Vietnam'ın altyapı ile enerji projelerine yönelik uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendireceği ifade edildi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 

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