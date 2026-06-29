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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde arttı, yılın ikinci yarısına yönelik görünüm olumlu

Pazartesi, 29 Haziran 2026 10:23:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Mayıs ayında Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %15,6 artışla 3,24 milyon mt, ülkenin çelik ürünleri satışları ise yıllık %5,4 artışla 3,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Mayıs döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %14,5 artışla 14,91 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %12,9 artışla 14,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu veriler, uluslararası ticaret koşullarındaki zorluklara rağmen piyasadaki talepteki toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor.

Öte yandan Ocak-Mayıs döneminde Vietnam’ın nihai mamul ihracatı yıllık %8 artışla 2,26 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026 yılının ikinci yarısına ilişkin görünüm ise olumlu seyrediyor. Kamu yatırımlarının hız kazanması, gayrimenkul sektöründeki kademeli toparlanma ve imalat sanayisinden gelen istikrarlı talebin, çelik sektöründeki büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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