Vietnam Çin’den ithal H-profile yönelik antidamping vergilerini indirdi

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilen H-profile uygulanan antidamping vergilerine yönelik başlattığı incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Heibei Jinxi International Trade Co, Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co, Tianjin New Asia Prosperity Proprietary ve China Oriental Singapore Pet.’e yönelik antidamping vergileri %22,09’dan %13,38’e indirilecek. Öte yandan diğer şirketlere yönelik antidamping vergileri %31,24 ve %33,51 oranlarında kalacak.

Revize edilen vergiler önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek ve 5 Eylül 2027 tarihinde sona erecek.