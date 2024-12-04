 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vietnam...

Vietnam Çin’den ithal H-profile yönelik antidamping vergilerini indirdi

Çarşamba, 04 Aralık 2024 16:09:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilen H-profile uygulanan antidamping vergilerine yönelik başlattığı incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Heibei Jinxi International Trade Co, Hebei Jinxi Iron and Steel Group Co, Tianjin New Asia Prosperity Proprietary ve China Oriental Singapore Pet.’e yönelik antidamping vergileri %22,09’dan %13,38’e indirilecek. Öte yandan diğer şirketlere yönelik antidamping vergileri %31,24 ve %33,51 oranlarında kalacak.

Revize edilen vergiler önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek ve 5 Eylül 2027 tarihinde sona erecek.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 49. Hafta, 2024

03 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 48. Hafta, 2024

26 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Kocaer Çelik yeni çelik profil tesisi ve çelikhane kurmayı planlıyor

25 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 47. Hafta, 2024

19 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin ağır profil ihracatı Eylül’de aylık %25,9 düşüş kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

İDÇ Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydederken üretimi tüm segmentlerde yükseldi

14 Kas | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 46. Hafta, 2024

12 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 45. Hafta, 2024

05 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya merkezli Evraz yeni inşaat demiri ve profil markalarını piyasaya sürdü

04 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis